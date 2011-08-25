Львівщина гідно представила свою продукцію на “Барвистій Україні”

Львів. 22 серпня. УНІАН. До 20-ої річниці незалежності України у м. Києві на території НК «Експоцентр України» Львівська область представляла свою регіональну експозицію в рамках загальнодержавної виставкової акції «Барвиста Україна 2011» з 16 до 19 серпня 2011 року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Мета заходу – демонстрація технічної, інноваційної та інвестиційної політики в різних галузях економіки області, презентація кращих науково-технічних розробок, технологій, конкурентоспроможної продукції.



На відкритій площі експозиції області була розміщена продукція ВАТ "Стрий-Авто", презентовано шкільний автобус, та ТзОВ «Браш», яке спеціалізується на виробництві автобусів, крісел і сидінь для автомобільного і залізничного транспорту, виробів широкого вжитку для сидіння і лежання; ТзОВ "ЛАЗи" - виробник автобусів міського, міжміського, туристичного призначення і тролейбусів,презентував автобус до Євро – 2012, підприємство «Львівсільмаш» - представляло самохідні обприскувачі сільськогосподарських культур спільного виробництва ВАТ "Завод"Львівсільмаш" та англійської компанії Househam Sprayers Limited.

На експозиційній (закритій) площі в павільйоні №9 Львівщину презентували: промислові підприємства: ПАТ «Електрон», ЗАТ НВО «Термоприлад», «Гута», ПАТ «Іскра», ТзОВ«Галімпекс»-Склодзеркальний завод»; ТзОВ «Корн»; ТзОВ «Хеммель Україна»; ТзОВ «Універсальна бурова техніка»; Компанія «ЛіМаСо»; НВПП «Спаринг-Віст Центр»; ПП «Маркостиль».

Агропромисловий комплекс презентував три вітрини – колаж з львівською продукцією під гаслом «Купуй Львівське!».

Освіту Львівщини було представлено НУ «Львівська Політехніка», яким презентувалося три проекти: «Освітні інформаційні технології подання, запам’ятовування та опрацювання надвеликих об’ємів інформації», «Комп’ютерні технології підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими потребами» і «Освітній комплекс навчальної та наукової літератури серій «Комп’ютинг», «Консолідована інформація» та «Інформатика».

Львівська майстерня шоколаду, єдина в Україні, презентувала 35 видів цукерок та провела майстер клас по виготовленню цукерок ручної роботи,та частувала гостей в кав’ярні стилізованій під «ретро» запашною кавою.

Керівництво НК «Експоцентр України» вручило Дипломи учасникам виставки,одночасно Львівську область було нагороджено Дипломом за найкращу експозицію в рамках загальнодержавної виставкової акції «Барвиста Україна».