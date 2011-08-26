У Сколівському районі проведено роботу з ліквідації наслідків стихії

Львів. 26 серпня. УНІАН. За дорученням голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка про ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації та відновлення нормальних умов проживання населення на постраждалих територіях Сколівського району, головне управління з питань НС та у СЗН від НЧК Львівської облдержадміністрації здійснило обстеження об’єктів, які постраждали внаслідок стихії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Львівській ОДА, згідно з актами обстеження на об’єктах бюджетної та комунальної сфери визначено потребу в покрівельних матеріалах, а саме: шиферу 523 листів та ондуліну 228 листів на 21 660 грн.

На виконання рішення голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка, зазначені вище покрівельні матеріали 25 серпня були доставлені до місць знаходження пошкоджених об’єктів.

Також організовано роботу щодо формування будівельних бригад для відновлення покрівель об’єктів бюджетної і комунальної сфери та надання допомоги в проведенні таких робіт одиноким пристарілим громадянам.

25 серпня в Сколівській РДА проведено позачергове засідання районної комісії з питань ТЕБ і НС та створено Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації.

Рішенням позачергового засідання районної комісії з питань ТЕБ і НС рівень надзвичайної ситуації за попереднім обсягом нанесених збитків визначений як об’єктовий, визначені конкретні завдання виконавцям щодо ліквідації надзвичайної ситуації в термін до 1 вересня 2011 року, а також визначено персональну відповідальність керівників структурних підрозділів райдержадміністрації за проведення відновних робіт на підпорядкованих об’єктах.

Нагадаємо, внаслідок випадання дощу з градом (до 60 мм) 24 серпня 2011 року у Сколівському районі зазнали пошкоджень покрівлі дахів будівель приватних домогосподарств (попередньо 365 домогосподарств) та 6-ти об’єктів бюджетної і комунальної сфери на територіях сіл Крушельниця, Підгородці та Урич.