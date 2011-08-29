На Львівщині продовжуються роботи з ліквідації наслідків стихії

Львів. 29 серпня. УНІАН. Протягом 26 - 28 серпня у Сколівському районі на виконання рішень Львівської обласної та Сколівської районної комісій ТЕБ і НС продовжилися роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Про це повідомив начальник головного управління з питань НС та у СЗН від НЧК Львівської ОДА Олексій Титаренко.

Нагадаємо, внаслідок випадіння граду до 60 мм 24 серпня зазнали пошкоджень покрівлі дахів будівель 544-ох приватних домогосподарств та 6-ти об’єктів бюджетної і комунальної сфери на територіях сіл Крушельниця, Підгородці та Урич Сколівського району, всього пошкоджено 17 710 листів шиферу, у тому числі 11 373 - на житлових будинках, 5814 - на господарських будівлях і 523 на об’єктах комунальної і бюджетної сфери, та 228 листів ондуліну (дахи будівель навчального корпусу та їдальні Крушельницького навчально-виховного комплексу ЗОШ І-ІІ ступеня - дошкільного навчального закладу).



26-28 серпня транспортом 3-го спеціального регіонального центру швидкого реагування ОРС ЦЗ МНС (м. Дрогобич) з регіонального резерву матеріально-технічного ресурсу на території Крушельницької та Підгородецької сільських рад доставлено 3 287 листів шиферу (Крушельницька сільська рада - 1 932 листи шиферу, Підгородецька – 1 355).

27 серпня завершено відновлювальні роботи на 3-ох об’єктах комунальної і бюджетної сфери (дошкільному навчальному закладі «Сонечко» с. Підгородці, лікарській амбулаторії загальної практики сімейної медицини та котельні сільської ради с. Крушельниця).

Продовжуються роботи з відновлення дахів житлових будинків та господарських будівель, даху Народного дому в с. Урич (проведено заміну 158 листів шиферу з 396 пошкоджених, роботи виконано на 40%).



Відновлення дахів будівель навчального корпусу та їдальні Крушельницького навчально-виховного комплексу ЗОШ І-ІІ ступеня - дошкільного навчального закладу заплановано розпочати 29 серпня після доставки 228 листів ондуліну.