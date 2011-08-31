На ліквідацію наслідків стихії на Сколівщині виділять додаткові кошти

Львів. 31 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 31 серпня ознайомився із ходом робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка склалась на День Незалежності на об’єктах соціально-культурної сфери трьох сіл району.

Голова ОДА оглянув приміщення навчально-виховного комплексу, лікарської амбулаторії, шкіл, які постраждали від сильного граду та вітру, котрий тривав менше години.

Відтак, Михайло Цимбалюк доручив підготувати проект розпорядження голови про виділення додаткових коштів на завершення ходу ліквідації наслідків надзвичайної ситуації – закупівлі «ондуліну» для перекриття даху школи с.Крушельниця.

Крім того, голова облдержадміністрації доручив провести капітальний ремонт школи, утеплити вікна, встановити котельню на твердому паливі та облаштувати прилеглу територію.

Під час спілкування із журналістами Михайло Цимбалюк повідомив, що додаткові кошти на ліквідації наслідків стихії будуть виділені із резервного фонду обласного бюджету. За попередніми підрахунками, очікується, що додатково буде виділено 61 тис. грн на закупівлю «ондуліну».