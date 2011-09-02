До кінця року Львівщина буде повністю очищена від пестицидів – Цимбалюк

Львів. 2 вересня. УНІАН. До кінця 2011 року територія Львівської області буде повністю очищена від цих високотоксичних хімікатів. Про це на прес-конференції повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Для вивезення непридатних для використання пестицидів у 2011 році передбачено кошти в сумі 12,8 млн. грн., із них: 9,2 млн. грн. з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, 2 млн. грн. з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та 1,6 млн. грн. з місцевих фондів.

На 30 серпня 2011 року вивезено з Жидачівського району 106,191 тонн пестицидів і тари від них. За даними інвентаризації, проведеної на початку 2011 року, в Жидачівському районі було визначено пестицидів у кількості 72,301 тонн. Однак, в процесі зважування по факту виявилося більше 100 тонн. Слід відмітити, що перезатарення на вищезазначених складах здійснено в повному обсязі, а в звільнених складських приміщеннях проведено знезараження.

Окрім цього, здійснено затарення пестицидів в Стрийському (20,5 тонн) та Миколаївському (5,0 т. з 10,6т.) районах. З наступного тижня розпочнеться затарення у Дрогобицькому та Сколівському районах.

Довідка: Заборонені та непридатні до використання пестициди складають окремий клас високотоксичних відходів, що становлять підвищену небезпеку для здоров’я людини та навколишнього природного середовища. Основна кількість заборонених та непридатних до використання пестицидів накопичилась в Україні у 70-80-х роках минулого століття, коли в сільському господарстві широко застосовувалися інтенсивні технології і рівень використання пестицидів складав 3-4 кг/га.

За результатами проведеної на початку 2011 року інвентаризації, у 15 районах області та у м. Львові у 60 складах знаходиться близько 495 тонн непридатних пестицидів.

