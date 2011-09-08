У Львові на хабарі затримано податківця. Фото

Львів. 8 вересня. УНІАН. Співробітники СБУ затримали „на гарячому” керівника підрозділу Державної податкової інспекції одного з районів м. Львова під час одержання ним чергового „траншу” незаконної грошової винагороди в розмірі 384 тис. грн. від посередника – арбітражного керуючого. Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

До моменту затримання державний службовець вже отримав 40 тис. грн.

Оперативниками СБУ встановлено, що затриманий посадовець вимагав зазначені грошові кошти від приватного підприємця за вирішення питання щодо не порушення стосовно нього кримінальної справи та подальше сприяння в здійсненні процедури банкрутства його фірми.

За матеріалами СБУ органами прокуратури порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.27 ч.3 ст.369 (Давання хабара, вчинене повторно) та ч.3 ст. 369-2 (Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України. Після прийняття нового антикорупційного законодавства кримінальна справа за ст. 369-2 (Зловживання впливом) на Львівщині порушена вперше.

Слідство у справі триває.