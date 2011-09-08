На Львівській митниці новий керівник

15:29, 08 вересня 2011
Львів
0 0

Ним став Денис Пудрик

Львів. 8 вересня. УНІАН.  Сьогодні член колегії Держмитслужби України Віктор Бондар представив колективу Львівської митниці нового керівника митниці – Дениса Пудрика.

Як повідомили УНІАН  у Львівській митниці, Денис Пудрик працює в митних органах з 1998 року. Народився 13 липня 1977 року. У 1999 році закінчив Донецький державний технічний університет за напрямом менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, у 2007 році - Національну юридичну академію ім. Я. Мудрого - правознавство, юрист, у 2010 році - Харківський регіональний інститут державного управління - магістр державного управління.

Діяльність у митних органах розпочинав з посади інспектора. Працював на посадах старшого інспектора, головного інспектора, начальника відділу тарифів та митної вартості, заступника начальника митниці, першого заступника начальника митниці, начальника Бердянської, Кримської митниць. З березня 2011 року очолював Чернігівську митницю.

Має відзнаки Державної митної служби України, громадських та релігійних організацій.

Попередній начальник митниці Микола Харкавий очолив Тернопільську митницю.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter