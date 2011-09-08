На Львівській митниці новий керівник

Львів. 8 вересня. УНІАН. Сьогодні член колегії Держмитслужби України Віктор Бондар представив колективу Львівської митниці нового керівника митниці – Дениса Пудрика.

Як повідомили УНІАН у Львівській митниці, Денис Пудрик працює в митних органах з 1998 року. Народився 13 липня 1977 року. У 1999 році закінчив Донецький державний технічний університет за напрямом менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, у 2007 році - Національну юридичну академію ім. Я. Мудрого - правознавство, юрист, у 2010 році - Харківський регіональний інститут державного управління - магістр державного управління.

Діяльність у митних органах розпочинав з посади інспектора. Працював на посадах старшого інспектора, головного інспектора, начальника відділу тарифів та митної вартості, заступника начальника митниці, першого заступника начальника митниці, начальника Бердянської, Кримської митниць. З березня 2011 року очолював Чернігівську митницю.

Має відзнаки Державної митної служби України, громадських та релігійних організацій.

Попередній начальник митниці Микола Харкавий очолив Тернопільську митницю.