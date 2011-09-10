Мрію, щоб кожна дитина України мала такі умови, як у «Рідному домі», - М.Цимбалюк

Львів. 10 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь в урочистому відкритті після реконструкції дитячого будинку змішаного типу «Рідний дім» в селі Корналовичі Самбірського району.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На відкритті також були присутні меценати з Києва та закордону, заступник голови – керівник апарату Львівської ОДА Ольга Гузар, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та керівництво Самбірської райдержадміністрації.

Урочисте відкриття розпочалося спільною молитвою та обрядом освячення.

Звертаючись із вітальним словом до усіх присутніх, голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк наголосив, що на проведення робіт з відбудови дитячого будинку не було витрачено державних коштів і подякував меценатам, які добровільно погодилися допомогти вихованцям будинку: «Ще весною ми могли тільки мріяти про такий справжній рідний дім. Сьогодні моя мрія здійснилася – ми змогли допомогти дітям, і їх очі сьогодні сяють. Коли віриш у Господа, знаходяться люди, які вже багато досягли у цьому житті, але залишилися добрими і чуйними до дітей, заради спільного майбутнього яких і варто працювати» - зазначив М. Цимбалюк.

Голова Львівської облдержадміністрації також подякував будівельникам, які ціле літо без вихідних, а інколи ночами працювали у «Рідному домі», а також керівництву району та начальникам управлінь освіти і науки, праці та соціального захисту населення та управління культури за надану допомогу.

Окремо голова Львівської облдержадміністрації висловив подяку директору дитячого будинку змішаного типу «Рідний дім» Марії Янушевич і додав, що часто отримує листи від вихованців будинку, в яких вони з теплом згадують про свою наставницю. «Діти будуть щасливими, бо вони у надійних руках. Ці інвестиції – це інвестиції у майбутнє. Я хотів би, щоб і надалі ми спільними зусиллями відбудовували наш край»- сказав М. Цимбалюк і додав, що перший раз побував у «Рідному домі» ще у 2007 році, і з цього часу завжди переживав за цей будинок.

Михайло Цимбалюк також вручив Подяки голови Львівської облдержадміністрації

За надання шефської допомоги вихованцям дитячого будинку змішаного типу "Рідний дім":

Качеру Сергієві Гарольдовичу - голові правління ПТЗТ "Скарбниця"

Дейнеці Анатолію Михайловичу - начальникові Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства

Пекарчуку Віталію Семеновичу - голові Державної податкової адміністрації у Львівській області

Дмитровському Сергієві Юрійовичу - начальникові головного управління МНС України в Львівській області

Щуру Богданові Володимировичу - начальникові головного управління МВС України у Львівській області

Михайло Цимбалюк також подарував вихованцям дитячого будинку книги та солодощі, а Корналовицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня – мультимедійних центр з програмним забезпеченням, телевізор та набір книг для шкільної бібліотеки.

Начальник головного управління МВС України у Львівській області Богдан Щур декілька місяців тому від імені керівництва МВС України подарував дитячому будинку «Рідний дім» автомобіль, а сьогодні привіз телевізор.

Михайло Цимбалюк під час спілкування з журналістами наголосив: «Моя мрія є такою, щоб кожна дитина у себе вдома мала такі умови, які після реконструкції створені тут. Щоб перетворити «Рідний дім» у казку, нам знадобилося трохи більше ніж 2 місяці. Громада змогла консолідувати свої зусилля і провести реконструкцію вчасно, а головне якісно».

Також голова Львівської облдержадміністрації оглянув виставку-продаж дитячих художніх і декоративних виробів вихованців районного будинку народної творчості, Самбірського педагогічного коледжу, міського будинку учнівської творчості та шкіл району та виставку продукції бджолярів Самбірського району.