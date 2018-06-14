У Львові відбувся Міжнародний лицарський турнір

Громадська організація «Спілка молоді «Нове Покоління» протягом двох днів у Палаці Потоцьких створювала справжнє відродження лицарської епохи. Фоторепортаж.

Громадська організація «Спілка молоді «Нове Покоління» протягом двох днів у Палаці Потоцьких створювала справжнє відродження лицарської епохи. Відтак, 10-11 вересня проходив лицарський турнір «Легенда Львова». Як зазначають організатори, мета фестивалю - відродження та популяризація спадщини шляхетних традицій лицарської доби. Протягом двох днів, відвідувачі могли побачити парад історичних учасників, лицарський турнір (масові та одиночні поєдинки за участю історичних об’єднань з України, Білорусі, Польщі), покази лицарських вмінь, презентація історії лицарства Львова, конкурс на найоригінальніший історичний костюм, історичну кухню, Середньовічний лицарський табір, ярмарок, ковалів. Фото Євген Кравс

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