У Львові представили хокейний клуб «Леви»

У Львові презентували професійний хокейний клуб «Леви». Клуб є восьмою командою, яка цього року стартуватиме в чемпіонаті української Професійної хокейної ліги.

Участь в презентації взяли президент клубу «Леви» Ігор Чуркін, міський голова Андрій Садовий, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк та директор Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський.

Ігор Чуркін висловив сподівання, що створення нового хокейного клубу дасть поштовх до розвитку цього виду спорту на Львівщині, і невдовзі область прийматиме світові чемпіонати і зимову олімпіаду.

Президент клубу Ігор Чуркін спільно зі спортивним директором Михайлом Чіканцевим представили повний склад хокейної команди, до якої увійшли 25 гравців-представників України, Росії, Білорусі та США.

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк висловив побажання, щоб хокейний клуб приділяв належну увагу вихованню місцевої талановитої молоді і залучав до свого складу уродженців Львівщини.

Перший матч команда проведе 16 вересня проти команди «Гайдамаки» з Вінниці. Виступатиме команда наразі в Новояворівську.

Телеглядачі, за словами спортивного директора клубу Михайла Чеканцева, найімовірніше, зможуть побачити матчі «Левів» на Першому Національному, але, з технічних причин, лише виїзні – ті, що відбуватимуться у Києві, Броварах та Донецьку.



Команда "Леви"



Президент клубу «Леви» Ігор Чуркін



Тренер ХК «Леви» Денис Булгаков



Директор Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський



Директор Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський



Президент клубу «Леви» Ігор Чуркін та голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк



Президент клубу «Леви» Ігор Чуркін та голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк



Президент клубу «Леви» Ігор Чуркін та голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк

Фото Євген Кравс