Магістратуру з журналістики в УКУ відкриє секретар Папської ради

Львів. 13 вересня. УНІАН. 20 вересня в Українському католицькому університеті (м.Львів) відбудуться урочистості з нагоди інавгурації магістерської програми з журналістики.

Як повідомили УНІАН в університеті, на урочистості прибуде секретар Папської ради із соціальних комунікацій монсеньйор Пол Тайґе, головний редактор телеканалу ТВі Віталій Портников та редактор журналу «Понад бар’єрами» радіо «Свобода» Ігор Померанцев.

Заплановано, що в УКУ відбудуться майстер класи від Ігоря Померанцева та Віталія Портникова.

Зазначимо, що в межах інавгурації програми, також відбудуться публічні дебати про журналістику на тему «Чи може журналіст порушувати правило «не для розголошення» («off the records»)?, які проведе Володимир Павлів, Вахтанг Кіпіані та Віталій Портников.

Також в УКУ буде презентовано книгу есеїстики радіодраматурга, редактора журналу «Понад бар’єрами» радіо «Свобода» Ігоря Померанцева «Винарні».

Інавгурація ж магістерської програми з журналістики розпочнеться о 15.00 – 17.30 20 вересня в конференц-залі університету на вул. Хуторівка, 35а.