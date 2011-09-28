Цимбалюк: До зими в Золочівському замку відремонтують покрівлю

Львів. 28 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк у рамках робочої поїздки у Золочівський район відвідав музей-заповідник «Золочівський замок».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк оглянув територію замку, ознайомився в експонатами та скульптурами. Також директор Львівської галереї мистецтв Борис Возьницький показав голові Львівської ОДА ту частину покрівлі, яка провалилася цього літа внаслідок негоди, зазначивши, що на реконструкцію потрібно 1,5 млн. грн. і роботи потрібно завершити до зими.

Борис Возницький також повідомив, що вже виготовлена проектно-кошторисна документація на проведення комплексної реконструкції музею-заповідника «Золочівський замок», згідно із якою на проведення цих робіт потрібно 3,089 млн. грн.

Михайло Цимбалюк зазначив, що у вівторок відбудеться зустріч з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим, під час якої підніматиметься питання про виділення коштів на реконструкцію покрівлі та вежі по лінії надзвичайних ситуацій з резервного фонду Кабінету Міністрів України: «До кінця року ці роботи необхідно обов’язково виконати, бо втрачається наша історична спадщина. До середини листопада, до настання холодів, необхідно завершити усі основні роботи, щоб зберегти і приміщення, і стіни. До нового року потрібно повністю зробити покрівлю, а з наступного року приступаємо до реконструкції споруд замку загалом. Я беру на себе фінансування із державного бюджету, а Борис Возьницький контролюватиме якість виконання робіт», - сказав Михайло Цимбалюк.

Попередньо заплановано, що відновлювальні роботи проводитимуть фахівці Укрзахідпроектреставрації, які виконували подібні роботи у Збаражі та Бучачі Тернопільської області за сучасними технологіями.