Футбольне поле тренувальної бази у Славському готове на 95%

Львів. 3 жовтня. УНІАН. На футбольному стадіону у Славському тривають завершальні роботи. Будівельники повністю влаштували основу поля, дренажну і ливневу системи та закінчують роботи з влаштування системи поливу та покриву поля. Готовність – 95%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного підприємства «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

«Це є натуральний газон і сьогодні на полі вже помітно перший трав’яний покрив», - розповів керівник проектів з реконструкції тренувальних баз ДП «Західінфрапроект» Олександр Кирилов.

Згідно вимог УЄФА за розмірами поле буде відповідати необхідним стандартам – 105×68 м.

У жовтні будівельники також забезпечать його освітлення одиницею освітленості 500 люкс.