Цимбалюк зустрівся з відомим львівським фотохудожником

13:28, 06 жовтня 2011
Львів
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Говорили про промоцію Львова

Львів. 6 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 6 жовтня зустрівся із відомим львівським фотохудожником Сергієм Смірновим. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час зустрічі були обговорені питання популяризації сучасного фото в промоції Львова, питання історичної фотоспадщини, а також обговорено проблемне питання реставрації утримання і збереження архітектурної спадщини  міста Львова.

Також Сергій Смірнов ознайомив Михайла Цимбалюка зі своїми роботами та  подарував на пам’ять фотокартину «Осінь».

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