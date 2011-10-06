Цимбалюк зустрівся з відомим львівським фотохудожником

Львів. 6 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 6 жовтня зустрівся із відомим львівським фотохудожником Сергієм Смірновим. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час зустрічі були обговорені питання популяризації сучасного фото в промоції Львова, питання історичної фотоспадщини, а також обговорено проблемне питання реставрації утримання і збереження архітектурної спадщини міста Львова.

Також Сергій Смірнов ознайомив Михайла Цимбалюка зі своїми роботами та подарував на пам’ять фотокартину «Осінь».