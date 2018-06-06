Цимбалюк на Економічному форумі в Трускавці

Цимбалюк на Економічному форумі в Трускавці

10:42, 17 жовтня 2011
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У Трускавці 14-15 жовтня відбувся XI Міжнародний економічний форум. У заході взяло участь 652 представники з 22 країн. Фоторепортаж

Цьогорічний Міжнародний економічний форум в Трускавці відвідали представники 22 країн, зокрема, США, Німеччини, Росії, Китаю, Канади, Італії, Швейцарії, Казахстану, Грузії, Ісландії - усього 652 особи. Про це повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Крім того, у роботі форуму взяв участь віце-прем’єр-міністр України – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав Каськів.

Були присутні представники Верхової Ради, обласних державних адміністрацій та обласних рад, зокрема: Волинської, Луганської, Івано-Франківської, Закарпатської, Харківської областей.

У форумі взяли участь 70 представників іноземних делегацій та 265 представників делегацій із регіонів України.

З презентаціями та доповідями виступили 56 доповідачів з України, Чехії, США, Канади, Австрії, Китаю, Польщі, Німеччини та Білорусі.

Також, за словами голови ЛОДА, форум відвідали 260 ділових учасників – представників різноманітних сфер бізнесу: машинобудування та енергетики, банків та консалтингу, приладобудування, будівництва, бізнес-асоціацій та організацій підтримки підприємництва.
205 підприємців і промисловців представляли регіони України, в першу чергу, Львівщину, 55 – іноземний бізнес багатьох країн світу, серед них Австрію, Бельгію, Китай, Німеччину, Польщу, США, Чехію, Швейцарію та інші країни.

Зазначається, що 14 жовтня в рамках форуму підписано Меморандум про співробітництво між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою та Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України.
Також між Центром науково-технічної інформації та Федеральною землею Тюрингія (Німеччина) було підписано угоду щодо співпраці в галузі розвитку інноваційних технологій та територій.

В рамках форуму 15 жовтня відбулася Коопераційна біржа, де українські й іноземні бізнесмени провели дво- та багатосторонні зустрічі і переговори. Окрім цього, М.Цимбалюк провів ряд офіційних зустрічей.

Висвітлювати роботу форуму приїхали рекордна кількість з журналістів - 136 осіб, серед яких представники ЗМІ з Китаю, Польщі, Росії та України.

У Львівській області є велика кількість іноземних фірм із відомими світовими брендами, але ми очікуємо, що після проведення XI Міжнародного економічного форуму їх кількість буде збільшена.

Фото Євгена Кравса та Ігоря Сенкальського

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