Цимбалюк зустрівся із головою Львівського об’єднання ветеранів

Львів. 25 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрівся із головою Львівського відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів Богданом Винниченком.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Голова Львівської ОДА привітав Богдана Винниченка із обранням на дану посаду і зазначив, що тепер співпраця між облдержадміністрацією та Всеукраїнським об’єднанням ветеранів буде більш тіснішою.

Михайло Цимбалюк поцікавився поточним станом справ та тими проблемами, вирішення яких потребує допомоги від влади. Обговорено також питання взаємодії із владою.

Нагадаємо, 22 жовтня відбулася звітно-виборна конференція Львівського відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів.

Як зазначив у звітній доповіді голова Львівського відділення Ярослав Гірник, членів організації об’єднує сповідування української національної ідеї та діяльність в інтересах розбудови Української незалежної держави.

Ярослава Гірника обрали почесним головою організації. Обрали також голову – ним став Богдан Винниченко, а також його заступників, секретаріат і наглядову раду організації. Учасники конференції прийняли звернення до українського народу щодо політичної ситуації в державі та ухвалу конференції.

Львівське відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів налічує 80 тисяч членів, серед яких ветерани-фронтовики, воїни УПА, політв’язні, репресовані, ветерани Збройних сил та інші.