У Львові провели флеш-моб до відкриття стадіону

У центрі Львова близько півтисячі молодих мешканців міста провели флеш-моб «Арена-Львів», підготовлений до відкриття стадіону до Євро-2012.

Під час флеш-мобу молоді особи виконали масовий танець та скандувала: «Арена Львів».

«Танцювальний номер готувала команда хореографів та режисерів, серед яких відомий режисер театру «Воскресіння» Ярослав Федоришин, київська співачка Анюта Славська, хореографи Андрій Ярьомін і Євген Куликовський та не менш відомий «майденсер» - Юджин, який брав участь у шоу «Майданс», – сказав помічник генерального продюсера відкриття «Арена Львів» Володимир Водвуд.

Додамо, що за офіційною інформацією, помпезного відкриття львівського стадіону до Євро-2012 не планується. Стадіон відкриє американська співачка Анастейша та переможниця «Євробачення» Руслана.

Урочисте відкриття стадіону розпочнеться 29 жовтня о 19.30. У продаж на відкриття надійде 3 тис. квитків (з загальної кількості 31 тисяча). Квитки вже почали продавати.

Фото Євгена КРАВСА