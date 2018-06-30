Янукович на стадіоні „Арена Львів”

28 жовтня Президент України Віктор Янукович відвідав із робочим візитом Львів. Під час перебування Віктор Янукович ознайомиться з реконструкцією Львівського аеропорту та проінспектував євростадіон «Арена-Львів».

Під час перебування на стадіоні Янукович заявив, що свято відкриття львівського стадіону до Євро-2012 «Арена Львів» відбудеться.

«Завтра свято відбудеться, поза усякими сумнівами», – додав Президент.

Також Президент додав, що завершальні роботи тривають швидкими темпами і будівельники зазначили, що «чим скоріше ми поїдемо, тим швидше вони почнуть працювати».

Главу держави під час інспектування львівського євростадіону супроводжували: віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис Колесніков, голова Держслужби молоді та спорту України Равіль Сафіуллін, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, міський голова Львова Андрій Садовий.

Новий стадіон у Львові розрахований на 34915 осіб. Будівництво «Арени» розпочалося у листопаді 2008 року. Загальна кошторисна вартість проекту – 2 млрд. 287,7 млн. грн.

Урочисте відкриття стадіону заплановане на 29 жовтня. А 15 листопада 2011 року на стадіоні має відбутися перший футбольний матч між національними збірними командами України та Австрії.

Нагадаємо, урочисте відкриття стадіону до Євро-2012 у Львові запланована на 29 жовтня.

Фото Євгена КРАВСА та Прес-служби Президента