Стадіон у Львові відкрили з феєрверком

29 жовтня у Львові урочисто відкрили стадіон «Арена Львів». Перед глядачами постало яскраве дійство театралізованої вистави, в якій розповідалось про становлення міста Лева.

Присутніх глядачів привітали кращі спортсмени і футболісти Львівщини, а перерізати блакитну стрічку, яка символізувала відкриття стадіону до Євро-2012, було доручено дітям.

Саме дійство відбувалося у вигляді концертного шоу - без промов і виступів представників влади.

Після виступу Руслани співачку Анестейшу глядачам довелося чекати близько 15 хвилин. В паузі між цим присутніх розважали повітряними фігурами казкових героїв.

Відкриття стало справжнім карнавалом та піротехнічним шоу.

Львівський стадіон розрахований на 32 тисячі 767 місць, з яких приблизно 300 – для почесних гостей у VIP-зоні та близько 150 - у зоні скайбоксів.

Конструкція місць запроектована таким чином, аби створювати максимальний ефект присутності глядачів на полі. Усі місця розміщені під накриттям, частина якого буде прозорою.

Особливістю проекту є променада, яка розподілятиме потоки відвідувачів між першим і другим ярусами арени. У ній розташують заклади громадського харчування. Водночас променада - важлива ланка у системі пересування та безпеки глядачів.

«Арена Львів» має натуральний газон із сучасними системами дренажу, підігріву та автоматичного поливу. До влаштування на арені траву два роки вирощували у Словаччині. Для забезпечення поля достатньою кількістю природного світла частина даху є прозорою. У зимовий час, коли сонця бракуватиме, газон освітлюватимуть штучним світлом. Після відкриття стадіону поле «протестують» футболісти під час запланованих матчів, потім воно буде спеціально законсервоване на зимовий період.

Після Євро-2012 на «Арені Львів» планують проводити футбольні матчі, спортивні події, концерти, масштабні конференції та розважальні заходи.





Руслана



Анастейша



Анастейша

Фото Євгена Кравса