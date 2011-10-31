Цимбалюк: Делегація Катару зацікавлена у продукції ЛАЗу

Львів. 31 жовтня. УНІАН. 31 жовтня голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк ознайомив делегацію Катару із продукцією ТОВ «Львівські автобусні заводи».

Голова Львівської ОДА разом з представниками Катару оглянули автобуси нового покоління з низьким рівнем підлоги - "CityЛАЗ" А183 NG, CityЛАЗ" А292D5, та туристичний автобус із підвищеною комфортабельністю НеоЛАЗ 5208.

Під час огляду автобусів Михайло Цимбалюк зазначив: «ТОВ «Львівські автобусні заводи» - це завод із більш як 60 - річною історією. Ми горді тим, що всі українські міста, що будуть приймати Євро-2012, користуватимуться автобусами виробництва цього заводу. Асортимент великий – це автобуси як міського, так і міжміського сполучення, тролейбуси тощо. Делегація Катару зацікавилася продукцією ЛАЗу».

Представники делегації Катару були приємно враженими продукцією ТОВ «Львівські автобусні заводи». Голова відділу контрактів Департаменту інженерних проектів Катару Хамад Лахдан під час спілкування з журналістами зазначив, що Україна може гордитися таким заводом, який випускає високоякісні автобуси, котрі не уступають кращим світовим зразкам.