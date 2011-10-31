На Львівщині пройдуть урочистості з нагоди 93-ої річниці ЗУНР

Львів. 31 жовтня. УНІАН. У Львівській області 1 листопада відзначатимуть 93-річчя утворення ЗУНР. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема, 1 листопада о 9.00 відбудеться покладання квітів до Меморіалу воїнам УГА на Личаківському кладовищі за участі голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка.

Окрім цього, Цимбалюк покладе квіти до могили Президента національної ради ЗУНР Євгена Петрушевича та до Меморіалу Українським Січовим Стрільцям на Янівському кладовищі.

Західноукраїнська Народна Республіка ( ЗУНР) – короткочасна держава, створена у Східній Галичині після Першої світової війни в результаті розпаду Австро-Угорщини. Проголошена 19 жовтня 1918 року у Львові. 1 листопада, в результаті Першолистопадового повстання, взяла контроль над більшістю територій, на які претендувала. 22 січня 1919 року формально об'єдналася з Українською Народною Республікою, отримавши назву Західні області Української Народної Республіки (ЗО УНР), що, однак не мало практичних наслідків.

Проголошення незалежності ЗУНР викликало крайнє невдоволення Польщі, яка також претендувала на ці землі, що вилилося в польсько-українську війну 1918-19 років, яка завершилася цілковитою поразкою українців і виїздом уряду ЗУНР в еміграцію.