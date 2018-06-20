У Львові представили нового губернатора

3 листопада у Львові перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій Клюєв офіційно представив нового голову Львівської ОДА Михайла Костюка.

Урочиста церемонія відбулася у сесійній залі Львівської обласної ради за участі голови облради Олега Панькевича, міського голови Львова Андрія Садового, керівників райдержадміністрацій області, депутатів Львівської ОДА, представників громадськості та ЗМІ.

А.Клюєв оприлюднив указ Президента України Віктора Януковича про звільнення Михайла Цимбалюка з посади голови Львівської ОДА. Він подякував М.Цимбалюку за плідну роботу на цій посаді і висловив сподівання, що «на новій посаді Цимбалюк віддасть усі сили на благо держави».

У свою чергу, М.Цимбалюк подякував Президенту за те, що той дав йому можливість попрацювати на цій посаді, а також висловив слова вдячності усім тим, хто протягом 10 місяців працював з ним в одній команді.

Далі А.Клюєв оприлюднив указ Президента про призначення головою Львівської ОДА М.Костюка.

Він зазначив, що важливим чинником призначення М.Костюка на посаду «є його життєвий досвід та компетентність».

М.Костюк подякував за довіру і зауважив, що приїхав до Львова працювати «і продовжити славні традиції нашого регіону».

Також М.Костюк наперед подякував усім присутнім в залі і висловив сподівання на плідну співпрацю.

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович призначив головою ЛОДА Михайла Костюка 2 листопада. Цього ж дня президент підписав указ про звільнення з посади Михайла Цимбалюка.



Андрій Клюєв



Михайло Цимбалюк та Андрій Клюєв



Андрій Клюєв, Михайло Костюк, Олександр Панькевич



Михайло Цимбалюк та Андрій Клюєв



Михайло Цимбалюк та Андрій Клюєв



Андрій Клюєв та Михайло Костюк



Андрій Клюєв та Михайло Костюк



Михайло Костюк

Фото Євгена Кравса