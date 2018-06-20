Львівська залізниця святкує 150-річчя

7 листопада на Головний залізничний вокзал Львова прибув старовинний паротяг. Так, львівські залізничники відсвяткували 150-річчя від прибуття з Відня до Львова першого потяга, який називався «Ярослав».

Він мав два вагони та чотири візки. На честь знаменної дати начальник Львівської залізниці Богдан Піх та голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Костюк відкрили пам’ятну дошку.

«У нас сьогодні свято, як і 150 років тому, коли до нашого княжого міста Лева прибув перший потяг із Європи. Відтоді життя в цьому регіоні змінилося на краще, бо там, де пройшов потяг, залишилися залізничні станції, залишилися і розбудувалися депо, люди мали роботу, змогли покращити своє життя. Більше, ніж паровоз, для об’єднання держав, міст, родин не зробив ніхто», - наголосив Піх.

Окрім цього, Богдан Піх повідомив, що ні паротягів, ні вагонів з тих часів не збереглося. Проте до свята створено експозицію на колії, де найстаріші експонати – вантажні вагони 1915 року, а паровоз – з 30-х та 50-х років ХХ століття.

Фото Євген КРАВС