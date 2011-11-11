Президент звільнив суддю Сихівського суду міста Львова

Львів. 11 листопада. УНІАН. Указом Президента України № 1040/2011 від 11 листопада 2011 року «Про звільнення суддів» відповідно до пунктів 1 і 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України

Звільнено з посади суддю Сихівського районного суду міста Львова МУХАНОВА Олега Олександровича – у зв'язку із закінченням строку, на який його призначено, - інформує прес-служба Львівської ОДА.