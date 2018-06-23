УГКЦ офіційно оголосила про створення Львівської митрополії

УГКЦ офіційно оголосила про створення Львівської митрополії

11:50, 30 листопада 2011
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У соборі св. Юра відбулася Архиєрейська Божественна літургія з нагоди проголошення Львівської митрополії УГКЦ. Фоторепортаж.

29 листопада 2011 року у Львові відбулася Архиєрейська Божественна літургія в Архикатедральному Соборі святого Юра з нагоди проголошення Львівської митрополії УГКЦ та введення на престол (інтронізацію) митрополита Ігоря Возьняка.

Очолив  Архиєрейску Божественну Літургію Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук) у співслужінні з Апостольським нунцієм в Україні Архиєпископом Томасом Едвардом Галліксоном, Архиєпископами та єпископами УГКЦ.

Додамо, що 8 листопада про створення трьох нових митрополій (Львівської, Івано-Франківської та Тернопільсько-Зборівської) повідомив Блаженніший Святослав (Шевчук). Створити нові митрополії вирішив Синод Єпископів УГКЦ.
До складу Львівської митрополії увійдуть Львівська архиєпархія, Стрийська, Самбірсько-Дрогобицька та Сокальсько-Жовківська єпархії. Першим митрополитом новоствореної Львівської митрополії стане Владика Ігор (Возьняк).

Тепер в УГКЦ буде сім митрополій. Крім новостворених, ще однією митрополією УГКЦ в Україні є Києво-Галицька митрополія, яку очолює Блаженніший Святослав. До її складу входять Київська архиєпархія, Донецько-Харківський, Одесько-Кримський та Луцький екзархати. Крім того, до УГКЦ належать Перемишльсько-Варшавська митрополія у Польщі, Філадельфійська митрополія у США та Вінніпезька митрополія у Канаді.


Архиєпископ Львівський Ігор (Возьняк)


Голова Львівської ОДА Михайло Костюк


Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук)


Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук)


Архиєпископ Львівський Ігор (Возьняк)

Фото Євгеній КРАВС

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