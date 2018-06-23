УГКЦ офіційно оголосила про створення Львівської митрополії

29 листопада 2011 року у Львові відбулася Архиєрейська Божественна літургія в Архикатедральному Соборі святого Юра з нагоди проголошення Львівської митрополії УГКЦ та введення на престол (інтронізацію) митрополита Ігоря Возьняка.

Очолив Архиєрейску Божественну Літургію Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук) у співслужінні з Апостольським нунцієм в Україні Архиєпископом Томасом Едвардом Галліксоном, Архиєпископами та єпископами УГКЦ.

Додамо, що 8 листопада про створення трьох нових митрополій (Львівської, Івано-Франківської та Тернопільсько-Зборівської) повідомив Блаженніший Святослав (Шевчук). Створити нові митрополії вирішив Синод Єпископів УГКЦ.

До складу Львівської митрополії увійдуть Львівська архиєпархія, Стрийська, Самбірсько-Дрогобицька та Сокальсько-Жовківська єпархії. Першим митрополитом новоствореної Львівської митрополії стане Владика Ігор (Возьняк).

Тепер в УГКЦ буде сім митрополій. Крім новостворених, ще однією митрополією УГКЦ в Україні є Києво-Галицька митрополія, яку очолює Блаженніший Святослав. До її складу входять Київська архиєпархія, Донецько-Харківський, Одесько-Кримський та Луцький екзархати. Крім того, до УГКЦ належать Перемишльсько-Варшавська митрополія у Польщі, Філадельфійська митрополія у США та Вінніпезька митрополія у Канаді.



Архиєпископ Львівський Ігор (Возьняк)



Голова Львівської ОДА Михайло Костюк



Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук)



Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук)



Архиєпископ Львівський Ігор (Возьняк)

Фото Євгеній КРАВС