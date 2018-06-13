У Львові освятили храм Верховних апостолів Петра і Павла

У Львові з нагоди 20-ї річниці створення Збройних сил України урочисто відкрили і освятили гарнізонний храм Верховних апостолів Петра і Павла.

Чин освячення храму звершив Високопреосвященний Архиєпископ і Митрополит Львівський Ігор (Возьняк) у співслужінні з Преосвященним Владикою Михайлом (Колтуном), керівником Департаменту Патріаршої курії у справах душпастирства силових структур України, а також військових капеланів.

На урочистості з нагоди відкриття храму прибули представники влади міста і області, генерал-лейтенант Павло Ткачук, ректор Академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного із офіцерським складом та курсантами і чисельна громада міста Львова.

«Сьогодні ми поблагословили цей храм, який відновив своє первісне призначення. – сказав Високопреосвященний Владика Ігор під час проповіді. – Відтепер тут люди молитимуться до Всевишнього Бога, складатимуть подяку Господу, відбуватиметься примирення між Богом і людиною через щире покаяння».

Архиєпископ і Митрополит Львівський скерував слова вдячності о. Степану Сусу, голові Центру військового капеланства Львівської архиєпархії УГКЦ, який подбав про те, щоб військові отримали цей храм для задоволення своїх духовних потреб. В особливий спосіб Владика Ігор подякував ректору Військової академії, який усіляко сприяв, щоб якомога швидше храм був відкритий для богослужінь. Варто зауважити, що силами військовослужбовців із храму було вивезено понад 90 вантажівок із фондами Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. «Розуміємо вартість кожної книжки і бажаємо, щоб усі вони збереглися у доброму стані та служили людям», – сказав архиєрей.

«Це великий крок до запровадження військового капеланства в Збройних силах України, - розповідає о. Степан Сус. - Майже у кожній країні світу діють гарнізонні храми – це є виявом того, що військо формується не тільки на міцності і чеснотах доблесті, честі і слави, які пропагують у середовищі військовослужбовців, а й на духовних, християнських цінностях. Вояк, вихований на цих цінностях, є міцний тілом і духом та готовий обороняти свою Батьківщину».

Від імені єпископату Римо-Католицької Церкви в Україні привітав усіх присутніх головний військовий капелан о. Григорій Драус. У привітанні йшлося про те, що цей храм буде в особливий спосіб служити для молитви і духовного формування військовослужбовців та їхніх родин.

Для військових храм буде відчинений завжди, а для інших вірних, які бажають зустрітися з Богом, щодня служитимуть Божественну Літургію.

Фото Євгеній КРАВС