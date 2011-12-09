У Львові затримали „злодія в законі” Рамаза Цикорідзе

Львів. 9 грудня. УНІАН. Сьогодні співробітники спецпідрозділу львівського УБОЗу затримали у Львові впливового „злодія в законі”, уродженця Грузії Цикорідзе Рамаза Лерієвича, відомого у кримінальних колах, як "Рамаз Кутаїський".

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

За інформацією джерела, Рамаза Цикорідзе було затримано сьогодні, близько 12.00, на території Шевченківського району Львова.

За інформацією ТСН, на території України Рамаз Кутаїський намагався активно впливати на криміногенну ситуацію. Він разом з іншими авторитетами брав участь у "злодійських збіговиськах" і створив злочинні групи, які спеціалізувалися на майнових та автомобільних крадіжках.

Зауважимо, що наприкінці жовтня у Києві зірвали сходку грузинських "злодіїв у законі" та заарештували ще трьох авторитетів.

У 2008 році Рамаз Кутаїський вів активний "злодійський" спосіб життя на території Росії - був "смотрящим" по Ростовській області. У березні цього року його затримали працівники російського УБОЗ і депортували до Грузії через Україну, але туди він не долетів: втік з літака в Україні і перебував у Києві.

Злодій та його поплічник затримані за підозрою у скоєнні злочинів за статтями "крадіжка", "підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів" та "незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин".