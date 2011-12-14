До наметового містечка чорнобильців у Львові приєднаються луганчани

Львів. 14 грудня. УНІАН. Представники чорнобильських організацій Луганщини приєднаються до учасників акції протесту чорнобильців у Львові, які оголосили безстрокове пікетування у наметовому містечку біля приміщення Львівської ОДА.

Про це повідомив УНІАН учасник протестної акції у Львові, співголова ГР „Вперед!” Руслан Секела.

„Сьогодні з Києва до Львова виїжджають чорнобильці Луганщини, які 14 грудня брали участь у мітингу чорнобильців біля Кабінету Міністрів України. Луганчани мають намір підтримати акцію чорнобильців Львівщини і приєднаються до їх безстрокової акції. Завтра вони встановлять і свій намет від чорнобильців Луганщини біля п’ятьох наметів чорнобильців Львівщини”, - повідомив Руслан Секела.

Він уточнив, що делегація чорнобильців-луганчан виїжджає сьогодні увечері потягом з Києва і вранці вони прибудуть до Львова.

У коментарі УНІАН голова Благодійного фонду „Діти Чорнобиля Львівщини” Валентина Буренок поінформувала, що акція протесту чорнобильців у наметовому містечку біля приміщення Львівської ОДА продовжується і наразі її учасники не мають наміру її припиняти аж до задоволення своїх вимог про виконання судових рішень про належні чорнобильцям виплати.

Як повідомляв УНІАН, з 6 грудня біля приміщення Львівської ОДА триває безстрокова акція протесту представників чорнобильських організацій Львівщини до яких приєдналися представники ГР „Вперед!”. На площі біля ОДА на даний час встановлено 5 наметів в яких цілодобово перебуває від 5 до 15 учасників акції.

