Посадовців Держінспекції техногенної безпеки взяли на хабарі

Львів. 23 грудня. УНІАН. Співробітники СБ України затримали двох посадових осіб Головного управління Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області під час отримання хабара в розмірі 5000 гривень.

Як повідомили УНІАН в прес-службі УСБУ у Львівській області, правоохоронці встановили, що заступник начальника одного із управлінь Держінспекції техногенної безпеки та головний інспектор того ж управління вимагали хабар від представника комерційної структури за зняття запобіжного заходу – обмеження здійснення підприємницької діяльності.

21 грудня року посадовців затримано на «гарячому» під час отримання хабара.

Стосовно затриманих прокуратурою Львівської області порушена кримінальна справа за ч.3. ст. 368 КК України (Одержання хабара вчинене за попередньою змовою групою осіб поєднане з вимаганням хабара), що передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Державна інспекція техногенної безпеки у Львівській області створена 6 квітня 2011 року з метою забезпечення реалізації державної політики у сферах пожежної і техногенної безпеки, а також здійснення державного нагляду у цих сферах.