Мери Львова і Черкас закликають ввести "нічний сухий закон"

Львів. 23 грудня. УНІАН. Міські голови Черкас Сергій Одарич та Львова Андрій Садовий закликають мерів інших міст обмежити продаж алкоголю і тютюну в нічний час.

Про це йдеться у спільному листі Одарича і Садового.

Мери Черкас та Львова закликають своїх колег не залишатися осторонь від проблеми, пов'язаної з продажем спиртних, слабоалкогольних напоїв у нічний час, "підпільною" реалізацією цих товарів підліткам та дітям; продажем алкогольних напоїв у малих архітектурних формах, сказано в повідомленні.

Автори листа звертаються до мерів міст з пропозицією прийняти рішення про обмеження продажу алкоголю і тютюну.

Вони переконані, що таким чином вдасться не тільки зробити реальні кроки до оздоровлення української нації, але й поліпшити комфортність проживання в українських містах.

До того ж, на думку Одарича і Садового, обмеження на продаж алкоголю знизить рівень злочинності.

Наприклад, у Черкасах після заборони продажу алкоголю і тютюну в нічний час на 30% зменшився рівень злочинності, значно зменшилася кількість випадків хуліганства, п'яних бешкетів і т.п.

Автори звернення переконані, що проблему з продажем алкоголю і тютюну необхідно вирішувати на державному рівні, тому вони звертаються до колег з проханням ініціювати через міські ради відповідні звернення до президента України, Верховної ради, Кабміну.

Українська правда