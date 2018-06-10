Святкування Різдва у Львові

У Львові новорічно-різдвяні святкування розпочалися із запаленням святкових вогнів на головній ялинці міста 19 грудня. Святкування триватимуть протягом місяця.

6 січня, на Святвечір, у центрі міста урочисто встановили Різдвяного Дідуха заввишки 6 метрів. Участь у встановлені Дідуха взяли дитячі колективи та громадські організації міста, представники місцевого самоврядування. Урочиста хода традиційно пройшла центральними вулицями міста за участі дітей, хору «Гомін», ансамблю «Галичина», зразкового дитячого ансамблю «Намисто», зразкового дитячого театру пісні «Джерельце». Очолював колону пастушок з різдвяною зіркою. Дідуха встановили біля головної міської ялинки на проспекті Свободи.

У переддень Різдва на площі Ринок встановили різдвяну шопку – з живими персонажами різдвяного дійства та справжніми тваринами. Впродовж усіх трьох днів святкування Різдва на площі Ринок можна буде зустріти Йосипа та Марію, трьох Царів, ангела і пастушків з вівцями, телятком та осликом. Цьогоріч обрано традиційний і водночас несподіваний підхід до образу персонажів різдвяного дійства. Зокрема, три царі, окрім царських шат, одягнуті також у футболки національних збірних Німеччини, Данії та Португалії (саме ці збірні гратимуть у Львові на Євро-2012.). Символіку футбольного єврочемпіонату можна розгледіти й на декоративних баранцях та серед розкиданого в шопці сіна.

З 7 січня, від дня народження Ісуса Христа, у Львові тривали масові святкові гуляння. Зокрема 8 січня центром міста пройшла «Різдвяна хода» зі звіздарями. Участь у ході взяло понад 50 звіздарів. Львів’яни та гості міста мали можливість оглянути й 18 зірок, які були на урочистому відкритті української ялинки у Ватикані. Не оминули цьогоріч львівські майстри зірок й тематики Євро-2012: одна із великих різдвяних зірок була присвячена цій події. У святковій ході окрім різноманітних Різдвяних зірок в межах етно-фестивалю «Спалах Різдвяної Звізди» на огляд було представлено й колекцію великих ляльок-мотанок. До участі у святковому поході вулицями Львова було залучено гостей міста з Сходу України та Криму.

Також на площі Ринок відкрили єдиний в Україні Ice-house. Білий купол висотою 9 м та площею 154 м кв. Діятиме Ice-house до березня.

На Різдво у Львові розпочалося V міське свято пампуха. Під час заходу львів’яни створили найбільший Різдвяний пампух – малюнок із понад 7 040 пампушків. Малюнок має розмір 4 на 10 м. Малюнок оцінив офіційний представник Книги Рекордів Гіннеса Джек Брокбоксанк (Jack Brocksank). Він зазначив, що вперше побачив таку картину. «Ми звернули увагу на заявку про такий рекорд із двох причин. По-перше, зараз є час Різдва, а пампухи – одне з традиційних частувань в Україні у цей святковий час. Тож зіграли роль дві підстави – момент, до якого приурочено рекорд, та масштаб, адже використано понад 7 тис. пампушків», - сказав представник Книги Рекордів Гіннеса.



Чи увійде львівський пампуховий рекорд до Книги Рекордів Гіннеса -2012 стане відомо пізніше. Як пояснив Джек Брокбенк, за рік встановлюється велика кількість світових рекордів, і з загальної кількості журі обирає певну кількість до книги.

Окрім цього, в межах святкування на гостей свята чекають різноманітні конкурси: «Конкурсу на найкращий вертеп», «Конкурс господинь», «Конкурс пампухоїдів». Свято пампуха триватиме три дні у Палаці Потоцьких.

Закінчаться різдвяні святкування 19 січня, на свято Водосвяття, екуменічним молебнем та освячення води.

Фото Євгеній Кравс