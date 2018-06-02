Росіяни у Львові відсвяткували «Широку масляну»

Російська громада Львова влаштувала свято «Широка масляна» («Широкая масленица») у Російському культурному центрі. Фоторепортаж.

25 лютого російська громада Львова влаштувала свято «Широка масляна» («Широкая масленица»). Захід провели у Російському культурному центрі. Під час свята з нагоди завершення зими відбувся концерт. Виступали православний вокальний ансамбль «Канонъ», інструментальний квартет «Sometimes» та вокальний ансамбль «Нєвская волна». Далі для гостей влаштували традиційні частування млинцями з чаєм. Проводжаючи зиму, учасники свята спалили опудало Масляної. Фото Євгеній Кравс

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