На виборах Президента РФ росіяни зможуть проголосувати у трьох областях західної України

Львів. 2 березня. УНІАН. На виборах Президента Росії 4 березня громадяни Російської Федерації зможуть проголосувати у трьох областях західної України - Львівській, Івано-Франківській, Рівненській.

Про це повідомили УНІАН у Генеральному консульстві РФ у Львові.

Як зазначається у повідомленні, у Львові виборча дільниця облаштована у будівлі Генерального консульства на вулиці Левицького, 9, де можна буде проголосувати 4 березня з 8.00 до 20.00.

Облаштовано пункти виїзного голосування у місті Трускавці Львівської області на території Міжнародної клініки реабілітаційного лікування В.Козявкіна — з 11.00 до 16.00, в селі Поляниця біля відпочинкового комплексу “Буковель” в Івано-Франківській області, голосування триватиме з з 10.00 до 16.00, у Рівненській області голосування буде проходити в приміщенні Російського культурного центру міста Рівне (вул. Гагаріна, 6/22) з 10.00 16.00.

На обліку у Генконсульстві Росії у Львові перебувають близько 8 тисяч осіб.