На виборах Президента РФ росіяни зможуть проголосувати у трьох областях західної України

16:31, 02 березня 2012
Львів
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На обліку у Генконсульстві Росії у Львові перебувають близько 8 тисяч осіб

Львів. 2 березня. УНІАН. На виборах Президента Росії 4 березня громадяни Російської Федерації зможуть проголосувати у трьох областях західної України - Львівській, Івано-Франківській, Рівненській.

Про це повідомили УНІАН у Генеральному консульстві РФ у Львові.

Як зазначається у повідомленні, у Львові виборча дільниця  облаштована у будівлі Генерального консульства на вулиці Левицького, 9,  де можна буде проголосувати 4 березня з 8.00 до 20.00.

Облаштовано пункти виїзного голосування у місті  Трускавці Львівської області на території Міжнародної клініки реабілітаційного лікування В.Козявкіна — з 11.00 до 16.00, в селі Поляниця біля  відпочинкового комплексу “Буковель” в  Івано-Франківській області, голосування триватиме з    з 10.00 до 16.00,  у Рівненській області голосування буде проходити в приміщенні Російського культурного центру міста Рівне (вул. Гагаріна, 6/22) з 10.00  16.00.

На обліку у Генконсульстві Росії у Львові перебувають близько 8 тисяч осіб.

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