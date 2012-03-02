На Львівщині у підпільному цеху розливали фальсифіковану горілку

Львів. 2 березня. УНІАН. На Львівщині мешканець Червонограда у автогаражному кооперативі облаштував підпільний цех із виготовлення фальсифікованої горілки.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю

ГУ МВС України у Львівській області 31-річний мешканець Червонограда влаштував у власному гаражі цех із виготовлення горілчаних виробів.

Правоохоронцями було виявлено шість сотень півлітрових пляшок фальсифікату з етикетками різноманітних торгових марок. Також на розлив «чекали» 150 літрів спирту. Для цього було заготовлено, попередньо, тисячу порожніх півлітрових пляшок та дві з половиною тисячі підроблених акцизних марок.

Поряд було знайдено металевий пристрій для закручування корків, лійки, гумові шланги - все, щоб виготовляти, розливати та упаковувати фальсифікат.

Зразки вилученого алкоголю було скеровано на дослідження. експерти підтвердили – горілка є фальсифікованою, а акцизні марки, наклеєні на пляшки, – підроблені.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ст.204 ч.2 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Тривають оперативно-розшукові заходи зі встановлення усієї мережі збуту виготовлених фальсифікованих підакцизних товарів, також проводяться заходи з вилучення фальсифікату горілки із гуртової та роздрібної торговельної мережі Львівщини.