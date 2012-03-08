Мер Львова взяв участь у форумі мерів у Франції

Львів. 8 березня. УНІАН. Львів взяв участь у Форумі мерів під час виставки нерухомості у Франції. Про це повідомив УНІАН начальник управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Львівської міської ради Сергій Кіраль.

«Львів приєднався до Форуму мерів, участь в якому взяли 60 мерів і представників міст приблизно з 50 країн світу – Великобританія, Прибалтійські країни, країни Латинської Америки, Канада, США, Росія, Україна (представляли мери Львова та Сімферополя), де обговорювалося питання залучення інвестицій у фінансування інфраструктурних проектів. Результатом був обмін досвідом між мерами, обмін інформацією про нові інструменти залучення інвестицій в розвиток інфраструктури міст, окрім коштів державного та міського бюджетів. Йшлося про проекти державно-приватного партнерства, досвід залучення приватних інвестицій, до прикладу Великобританії та Канади у фінансуванні інфраструктури, проблеми законодавства, можливі ризики», - розповів начальник управління інвестицій зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Сергій Кіраль.

Крім того, Львів взяв участь у церемонії нагородження за результатами рейтингу «Financial Times». Нагадаємо, 6-7 березня львівська делегація представляла місто Львів на міжнародній виставці нерухомості МІПІМ у Франції.

Довідка УНІАН. За дослідженнями «Financial Times», серед міст Східної Європи Львів обійняв 3-тю сходинку у десятці кращих східноєвропейських міст майбутнього за категорією найбільшої економічної ефективності ведення бізнесу та 4-ту сходинку за категорією найкращої стратегії залучення прямих іноземних інвестицій (по стратегії fDi). Цьогоріч Львів став єдиним містом в Україні, що увійшло в десятку кращих східноєвропейських міст майбутнього саме по стратегії залучення прямих іноземних інвестицій.

