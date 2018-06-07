Львів відвідав мільйонний Land Rover

Львів став одним з приймаючих міст експедиції «Подорож Diskovery» від Land Rover. Метою учасників заходу було зібрання коштів на потреби Міжнародного червоного Хреста та Червоного півмісяця. Так, компанія-виробник святкує випуск ювілейного автомобіля Diskovery.

Зокрема, 13 березня у Львові на площі Ринок прибуло чотири автомобілі марки Land Rover, серед яких був і мільйонний Diskovery.

Експедиція «Подорож Diskovery» має на меті проїхати 8 000 миль від Бірмінгема до Пекіна за 50 днів. По дорозі планується не лише зібрати 1 000 000 фунтів стерлінгів для пожертвування Міжнародному Червоному Хресту і Червоному півмісяцю, а й розповісти новим знайомим про вже пройдений шлях.

Додамо, що експедиція, яка прибула до Львова, почала свій шлях з Бірмінгема 29 лютого 2012 року. До цього моменту учасники побували 5 березня в Женеві, а 9 березня відвідали Італійські Альпи.