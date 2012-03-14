Азаров хоче, щоб старенькі першими отримали виплати Ощадбанку СРСР

Київ. 14 березня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагає, щоб при виплаті компенсації вкладів Ощадбанку СРСР першими їх отримували люди похилого віку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів України.

«Треба відновити справедливість, адже частина людей отримала компенсацію, а частина - ні… І напевно, справедливість вимагає, щоб першими були люди похилого віку. Причому я поставив завдання, щоб механізм виплат виключав принизливі черги і збирання довідок», - сказав М.АЗАРОВ.

Він ще раз підкреслив, що виплати вкладникам Ощадбанку СРСР повинні бути закінчені до кінця цього року.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду забезпечити виплату українцям компенсації за вкладами Ощадбанку СРСР у розмірі 1 тис. грн., які не були виплачені при колишньому уряді, до кінця цього року. Загалом кількість громадян, які повинні отримати відшкодування, становить близько 6 млн.