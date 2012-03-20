Затримані у Польщі з фальшивими облігаціями родом із Львівщини

Варшава. 20 березня. УНІАН. Затримані 18 березня польськими правоохоронцями двоє громадян України із фальшивими облігаціями уряду США є мешканцями Львівської області.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив представник Генерального консульства України у Любліні.

Співрозмовник агентства відзначив, що польська сторона повідомила консульство про затриманих громадян України у понеділок, 19 березня, зауваживши, що самі затримані не просили правоохоронців про контакт із українським консулом.

«Це двоє чоловіків, 1965 та 1966 року народження. Мешканці Львівської області», - сказав він.

Співрозмовник УНІАН відзначив, що працівники консульства звернулися до польської прокуратури з проханням забезпечити зустріч із затриманими, яка може відбутися ще на цьому тижні.

Він нагадав, що польський суд за поданням прокуратури може тимчасово заарештувати затриманих максимум на 3 місяці, зауваживши, що прокуратура може звільнити їх під підписку про невиїзд або взагалі відмовитися від висунення звинувачень.

«Невідомо, чи українці є учасниками банди. Вони є у статусі підозрюваних, а не обвинувачених. Діє презумпція невинуватості», - сказав представник консульства.

Він також назвав резонансним цей випадок, зазначивши, що на його пам’яті це лише другий випадок в історії Польщі, коли хтось намагався продати фальшиві цінні папери.

Представник консульства додав, що щорічно у кожному з чотирьох консульських округів України у Польщі затримуються до тисячі українців, головним чином за нелегальне перебування у країні та, вже щораз рідше, за нелегальну працю.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня польське Антикорупційне бюро повідомило про затримання 18 березня трьох поляків, двох італійців, двох українців та громадянки Молдови, які планували продати у Польщі фальшиві держоблігації уряду США на суму 100 млн. дол.

Сьогодні цією справою має зайнятись Люблінська окружна прокуратура, якій Антикорупційне бюро вчора увечері мало передати усі необхідні матеріали.