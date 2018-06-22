Пожежа в «ув’язненому» монастирі, де сидить перший український кілер

Пожежа у Сокальскій виправній колонії суворого режиму №47, яка розташована у мальовничій місцевості - на березі річки Західний Буг у селищі Жвирка на Львівщині, спалахнула 27 березня близько 15.00.

Стовпи вогню, які здійнялися над церквою та приміщенням колишнього монастиря, що його радянська влада переобладнала під камерне утримання засуджених, привернули увагу місцевих жителів, які задовго до появи офіційних повідомлень, поінформували львівських журналістів про масштабну пожежу на території колонії.

Спочатку спалахнув дерев’яний дах на будівлі, де утримувалися засуджені до довічного ув’язнення, і купол церкви, далі вогонь перекинувся на спостережну вежу №7 на території житлової зони, яку знищив за лічені хвилини.

- Паніки не було. При появі перших ознак пожежі (займання даху над житловим корпусом) і коли стало зрозуміло, що виникла загроза життю людей, під посиленим наглядом особового складу колонії розпочалася евакуація засуджених в інші житлові об’єкти, частина з них була розміщена в дисциплінарному ізоляторі (ДІЗО), де передбачене камерне утримання,- розповів прес-секретар управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області Мирослав Демків.

Він розповів, що серед 68 засуджених, які утримувалися в секторі довічного ув’язнення Сокальської зони, зокрема, «є особа, яка першою в Україні була визнана кілером, тобто скоїла вбивство на замовлення. Кілерів там тепер декілька, також є терористи-підривники, вбивці, на рахунку яких налічується по три і більше вбивств».

І ось цих унікальних за своєю жорстокістю й кривавою біографією людей під завивання пожежних сирен евакуювали з палаючого приміщення під посиленими кордонами внутрішніх військ і працівників закладу і «розквартировували» по інших приміщеннях.

На місце події оперативно прибула відомча пожежна команда установи та пожежні підрозділи МНС України у Львівській області. В гасінні було задіяні 10 одиниць пожежної та спеціальної техніки. Пожежу вдалося ліквідувати о 18.35.

Обійшлося без жертв. Ніхто з особового складу та ув’язнених не постраждав. Не зверталися «погорільці» і до медпункту установи.

Разом із тим, речник управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області Мирослав Демків зазначив, що це «перший випадок пожежі такого масштабу у виправному закладі» у регіоні.

«Дана подія відноситься до розряду надзвичайних. Якщо це було самозагорання – то, відповідно, будуть проводитися заходи з метою усунення в подальшому можливих причин виникнення пожежі. Якщо мав місце умисний підпал – то в такому випадку буде вжито відповідних заходів. Адже підпал може тягнути за собою втечу ув’язнених, захоплення заручників», - зазначив Мирослав Демків.

Він також відмітив, що в історії радянського тюремного відомства були непоодинокі випадки, коли пожежею маскували спробу втечі.

Щоправда, за його словами, втечі в’язнів в історії Сокольської колонії – не було.

У той час, коли на території колонії приборкували вогонь, «Сокальську зону» буквально взяли «в облогу» журналісти і місцеві жителі. На територію виправної установи нікого не пропускали – ні представників районної влади, ні мас-медіа, отож фотокореспондентам різних видань доводилося підшуковувати за високими мурами зручні узвишшя, щоб зняти те, що відбувається на території житлової зони колонії, а вихідці з місцевого селища споглядали стовпи вогню та диму, які виривалися з-за високих монастирських мурів жваво коментуючи події.

«Саме провидіння визначило, що цим нелюдам живцем треба горіти у вогні при житті, а тут понаганяли техніки, рятують. Кого рятувати? Кажуть, що тут сидить один, який згубив десяток невинних дитячих душ: ґвалтував і вбивав. Хай би всі живцем згоріли, - у цьому «строгачі» не злочинці, а нелюди сидять», - коментував пожежу один із селян Жвирки, який спостегів за тим, як у колонії приборкують пожежу.

Його підтримала одна з бабусь, яка відгукнулася до чоловіка, що, мовляв, він правий, а пожежа мала бути, «бо це закономірно».

«У монастирі у 1843 році через монаха згоріла чудотворна Сокальська ікона, а її копію вивезли до Польщі. То «совєти» замість того, щоб відродити монастир - зробили «санаторій» для вбивць. То вогонь сюди і повернувся по їхні душі», - бідкалася бабця і було незрозуміло: чи вона шкодує «погорільців», чи жалкує, що їх врятували…

Після ліквідації пожежі, стало очевидним, що повністю вигоріле приміщення без даху непридатне для утримання ув’язнених і вже увечері було прийнято рішення про негайне «розквартирування» засуджених до «вишки» (найвищої міри покарання - довічного ув’язнення).

«Всі 68 ув’язнених, які відбувають довічне покарання, під посиленим конвоєм були вночі етаповані в інші установи області. Вони всі вже забезпечені харчуванням і спальними місцями. Решта засуджених, які утримувалися в приміщенні знищеному пожежею, будуть поступово переводитися в інші виправні заклади з відповідним рівнем безпеки для подальшого відбування покарання, як у Львівській області так і за її межами про що буде повідомлено родичів ув’язнених», - розповів Мирослав Демків.

За його словами, в`язнів переведено по інших колоніях у відповідності до вимог режиму їх утримання. “Всі уже на місцях, забезпечені сніданком. Скарг від в`язнів не надходило” - сказав речник ДПтС.

Співробітники пенітенціарної служби наголосили, що попри надзвичайну складність ситуації, яка виникла, етапування засуджених відбулося «без порушень і НП», а їх «колеги по цеху» - ув’язнені, з розумінням поставилися до ситуації, «обійшлося без провокацій та скарг».

Етапування 68-ми довічно ув’язнених до Львівського СІЗО проводилося з 23.00 вчорашнього дня до 6.30 сьогоднішнього дня за допомоги працівників міліції та внутрішніх військ і після його завершення, здається, всі здихнули з полегшенням: адже не виключалися втечі та провокації.

«Під час пожежі у Сокальській виправній колонії ніхто з в’язнів не втік. Не було жодних інцидентів і під час конвоювання засуджених до інших установ», - заявила речних обласного управління міліції Світлана Добровольська спростовуючи чутки, які почали ширитися, про «втечу зеків із Сокальської зони».

Пожежу загасили, однак з її причинами та наслідками – розбір польотів попереду.

До Львова вже прибув заступник голови державної пенітенціарної служби України генерал-майор Олександр Дука, а вогнеборці і правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі в «ув’язненому» монастирі.

Як повідомили в ГУ МВС України у Львівській області, серед версій відпрацьовується «несправність електромережі» та не виключається версія умисного підпалу. Збитки підраховують.

…Періодичне виття сирен, голос гучномовця, колючий дріт на фоні витончених монастирських архітектурних форм, що підносяться над ідилією заплав Бугу – ось така картина постає перед тими, хто приїжджає до мальовничого селища Жвирка. Тепер до неї додалися чорні обриси згарища і пересуди та чутки місцевих жителів «про втечу рецидивістів» з «ув‘язненого монастиря».

***Сокальська колонія розташована в колишньому римо-католицькому монастирі отців-бернардинів у селі Жвирка на Львівщині. Це пам'ятка архітектури початку 17-го століття. У минулому — місце паломництва прочан до чудотворної ікони Сокальської Богоматері.

У 1951 році село Жвирка стало українським. Тоді монахів звідти вигнали, розмістивши там дім для престарілих (Будинок інвалідів). З 1958 року тут розмістили виправну колонію. І по сьогодні старий кляштор замість приймати віруючих та туристів, які можуть оцінити та помилуватися його архітектурою, є домівкою для ув'язнених колонії № 47 (так званої Сокальської зони) з максимальним рівнем безпеки, де перебувають засуджені на довічне ув'язнення.

На території монастиря була велика крипта, яка служила усипальницею для бернардинів і світських осіб з числа польської шляхти.

Сокальська зона - одна з 8 установ, де діяв (до пожежі) сектор для таких в'язнів.

Колонія створена 26 лютого 1958 р. на місці Будинку інвалідів. Наказом ДДУПВП від 18.01.2000 р. № 16 установа перейменована у Сокальську виправну колонію.

У колонії до пожежі утримувалося 612 осіб, евакуйовано з палаючої будівлі близько 150 осіб, з них 68 довічно ув’язнених, яких етапували до Львова.



Ксенія Нестеренко, УНІАН