У львівській міліції звільнили чотирьох працівників за зловживання

Львів. 29 березня. УНІАН. Керівник міліції Львівщини звільнив одразу чотирьох працівників за зловживання службовим становищем.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, генерал-майор Олександр Рудяк за зловживання службовим становищем звільнив чотирьох працівників Новороздільського міського відділу міліції. Ще двоє працівників вказаного підрозділу отримали догани у вигляді грошових стягнень.

Як зазначається у повідомленні, таке кадрове рішення головний правоохоронець Львівщини прийняв за результатами проведеної працівниками інспекції з особового складу ГУ МВС України у Львівській області та управління внутрішньої безпеки Львівської області службового розслідування щодо працівників Новороздільського міського відділу міліції.

«Встановлено, що дані особи, порушивши вимоги чинного законодавства, допустили незаконне утримання затриманого протягом дев’яти годин, при цьому застосовуючи щодо нього фізичне насильство», - інформує ВЗГ.