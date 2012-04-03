Закарпатець у львівській колонії зізнався у груповому зґвалтуванні

Ужгород. 3 квітня. УНІАН. Досить запізніле зізнання зробив засуджений закарпатець із села Богдан, що на Рахівщині. Відбуваючи покарання за уже скоєний злочин у колонії №40, що на території Львівської області, він зізнався у груповому зґвалтуванні Ганни Г. ще у 2004 році.

Як розказав слідчим Михайло Р., він разом з свої односельцем Василем К. заманив жертву до свого будинку і там її зґвалтували.

Зґвалтована жінка з сорому заяву до міліції тоді не написала. Зараз міліція Рахова перевіряє достовірність цього зізнання.

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