Львів. 6 квітня. УНІАН. Німецькі вболівальники викупили усі відведені їм квитки на матчі у Львові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради з посиланням на Футбольну асоціацію Німеччини, «вболівальники німецької збірної з футболу викупили усі квитки на матчі їхньої національної команди у Львові - 12 тисяч квитків на два матчі».

Як зазначається у повідомленні, квиткова квота для асоціації Німеччини склала по 6 тисяч квитків на кожен матч чемпіонату Європи з футболу 2012. Охочих підтримати німецьку збірну у Львові виявилося значно більше, ніж було квитків.

За словами директора Турніру в Україні Маркіяна Лубківського, якщо одна сторона матчу за квотою федерацій не викупляє всі квитки, вони звільняються для фанів другої національної команди. Тобто ті квитки, які не викупили данські і португальські вболівальники, будуть надані для фанів з Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня завершиться робота платформи з перепродажу квитків на матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року – футбольні вболівальники до цього часу мають останній шанс придбати перепустки на поєдинки турніру.

Скористатися послугами сервісу, розміщеного на сайті УЄФА, можна за допомогою офіційного квиткового порталу. Крім цього, як повідомляється в інформаційній службі УЄФА, презентація квитків Євро-2012 відбудеться 23 квітня, а після 10 травня 2012 року вони будуть відіслані своїм власникам.

