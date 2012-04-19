У Львові відбудеться Міжнародний джазовий фестиваль Alfa Jazz Fest

Львів. 19 квітня. УНІАН. 1-3 червня у Львові відбудеться другий Міжнародний джазовий фестиваль Alfa Jazz Fest, хедлайнерами якого стануть джазові зірки Кассандра Вілсон, Джон МакЛафлін, Джино Ваннеллі, Джон Патітуччі, Рішар Бона і Кенні Гарретт.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, минулого року Alfa Jazz Fest яскраво заявив про себе на фестивальній мапі Європи та став знаковою подією в культурному житті України, його відвідало понад 20 тисяч гостей. Фестиваль отримав найвищі оцінки серед музикантів, журналістів і любителів джазу.

Цього року Alfa Jazz Fest буде ще масштабнішим. Фестивальні концерти відбуватимуться на двох сценах в центрі міста (на Площі Ринок і на площі біля Палацу Потоцьких) та на головній сцені в Парку культури ім. Б.Хмельницького.

Програма концертів на головній сцені Alfa Jazz Fest відповідає рівню найбільших джазових фестивалів Європи та збере кращих джазових музикантів світу. У перший день фестивалю зіграє квінтет альт-саксофоніста Кенні Гарретта, добре відомого як своїми сольними роботами, так і завдяки співпраці із багатьма зірками джазу. У другій частині концерту зі своїм новим проектом виступить знаменитий камерунський бас-гітарист і вокаліст Рішар Бона.

Другий фестивальний день подарує слухачам концерт джазової зірки - вокалістки Кассандри Вілсон. Одна з найяскравіших джазових співачок сучасності, композитор, продюсер, володарка двох премій Grammy виступить в Україні вперше. Одразу після неї на сцену вийде один з найвидатніших гітаристів сучасності Джон МакЛафлін разом із власним бендом The 4th Dimension.

У заключний день фестивалю на головній сцені виступить тріо славнозвісного басиста Джона Патітуччі, до списку сценічних і студійних партнерів якого входить практично вся джазова «еліта» сучасності. Завершувати концертну програму буде неодноразовий номінант Grammy, популярний канадський співак Джино Ваннеллі, що працює в стилях соул, поп-рок, джаз і фанк.

Спеціально для фестивалю буде споруджено партер із тентовим накриттям на більше як 2000 осіб, що дасть змогу із комфортом насолоджуватись концертами за будь-якої погоди. Також передбачена відпочинкова зона позаду партеру, де будуть споруджені додаткові екрани та пануватиме невимушена демократична атмосфера.

Під час Alfa Jazz Fest 2012 вперше буде вручено міжнародну музичну премію Alfa Jazz Fest Award імені Едді Рознера, переможцем якої стане легендарний джазовий музикант, діяльність якого суттєво вплинула на розвиток джазу.

На вулицях Львова працюватимуть ще дві сцени. Одна розташується на Площі Ринок, музика на ній лунатиме всі три фестивальні дні. Друга сцена - на площі біля Палацу Потоцьких (вул. Коперніка, 15), вона працюватиме у суботу і неділю (2–3 червня). Міські сцени презентуватимуть львів’янам та гостям міста виступи найкращих американських, європейських і українських музикантів.

Захоплюючим обіцяє бути концерт-відкриття фестивалю: 1 червня на сцену на Площі Ринок вийдуть два знаменитих українських вокальних секстети – кияни ManSound і львів’яни «Піккардійська терція». Загалом на двох сценах у місті відбудеться 15 концертів (графік усіх виступів можна знайти у додатку та на сайті www.alfajazzfest.com).

Окрім унікальних концертів на Alfa Jazz Fest 2012 протягом трьох днів відбудуться й інші фестивальні події, серед яких вечірні джем-сешни в одному з львівських клубів за участю українських та іноземних джазменів. В другий день фестивалю запланований благодійний пробіг, в якому зможуть взяти участь усі бажаючі, а також учасники та гості фестивалю. Знаковою подією для справжніх прихильників джазу стане візит до Львова спеціального гостя фестивалю – головного спеціаліста відділу музики Бібліотеки Конгресу США Лерри Еппелбаума.

«Ми очікуємо, що в перші вихідні літа Львів стане європейською джазовою столицею, оскільки збере музикантів найвищого класу на сценах Alfa Jazz Fest 2012. Наш фестиваль подарує великій кількості шанувальників можливість з комфортом насолодитись якісною музикою», - зазначив УНІАН творчий куратор фестивалю Олексій Коган.