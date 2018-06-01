У Львові відбувся фестиваль «Львів на тарілці»

У Львові відбувся фестиваль «Львів на тарілці»

14:04, 23 квітня 2012
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У Львові пройшов гастрономічний фестиваль «Львів на тарілці». Фоторепортаж

У Львові 20-22 квітня пройшов гастрономічний фестиваль «Львів на тарілці».

В межах фестивалю проходить ярмарок-презентація страв львівської кухні, де можна було посмакувати найсмачнішими стравами від місцевих ресторанів.

«Унікальність фестивалю в тому, що задля його проведення об’єднались представники гастрономічної галузі Львова, як місцеві виробники продуктів, так і ресторатори», - повідомили організатори.

У межах фестивалю відбулися майстер-класи для дітей з приготування солодких пряників.

Фото Євгеній КРАВС

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