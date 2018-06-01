У Львові відбувся фестиваль «Львів на тарілці»
У Львові пройшов гастрономічний фестиваль «Львів на тарілці». Фоторепортаж
У Львові 20-22 квітня пройшов гастрономічний фестиваль «Львів на тарілці».
В межах фестивалю проходить ярмарок-презентація страв львівської кухні, де можна було посмакувати найсмачнішими стравами від місцевих ресторанів.
«Унікальність фестивалю в тому, що задля його проведення об’єднались представники гастрономічної галузі Львова, як місцеві виробники продуктів, так і ресторатори», - повідомили організатори.
У межах фестивалю відбулися майстер-класи для дітей з приготування солодких пряників.
Фото Євгеній КРАВС
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