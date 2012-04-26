На Львівщині позачергово переатестують особовий склад міліції

Львів. 26 квітня. УНІАН. На Львівщині після виявленого факту катування співробітниками Державної служби охорони відвідувачів нічного клубу вперше в історії української міліції позачергово переатестують увесь особовий склад обласної міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це поінформував зазначив сьогодні під час засідання Інформаційної ради начальник Головного управління МВС України у Львівській області генерал-майор міліції Олександр Рудяк.

«Міністру внутрішніх справ України Віталію Захарченку вже скеровано клопотання про проведення в ГУ МВС України у Львівській області позачергової атестації усього особового складу, а це майже 8 тисяч працівників», - сказав О.Рудяк.

За його словами, на міліцейських керівників та кадровиків у зв’язку з позачерговою атестацією покладається важливе завдання, адже це великий обсяг роботи. Тому до складу атестаційних комісій також пропонується включити представників громадських організацій та журналістів.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня близько 5.00 години працівники управління ДСО у Львівській області у розважальному закладі у Львові катували двох відвідувачів. Про подію начальника ГУ МВС у Львівській області О.Рудяка повідомили журналісти, які прийшли до нього на особистий прийом 25 квітня.

На підставі зібраних матеріалів перевірки прокурор області прийняв рішення про порушення кримінальної справи стосовно 6 працівників УДО при ГУ МВС України у Львівській області за побиття громадян.

Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством).