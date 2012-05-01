Львівські міліціонери затримали у Херсоні організаторів нафтокрадіжок



Львів. 1 травня. УНІАН. Сьогодні у Херсоні співробітники львівської міліції затримали організаторів злочинної групи, яка займалася викраденням нафтопродуктів з нафтопродуктопроводів, що проходять територією Львівської області.

Про це повідомив УНІАН начальник ГУ МВС України у Львівській області генерал-майор міліції Олександр Рудяк.

Він зазначив, що спецоперацію по затриманню організаторів злочинної групи у Херсоні провели працівники спецпідрозділу «Беркут» та Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня співробітники Державної служби боротьби з економічною злочинністю Головного управління МВС України у Львівській області припинили діяльність злочинної групи, яка займалась викраденням нафтопродуктів з нафтопродуктопроводів, що проходять територією області.

40-річного львів’янина, 23-річного та 41-річного мешканців Дрогобицького району затримали «на гарячому» під час викрадення паливних матеріалів у смт Східниця, що у Дрогобицькому районі.

Правоохоронці вилучили вантажний автомобіль, яким зловмисники здійснювали перевезення викраденого. Крім того, в одного з учасників виявили та вилучили пістолет іноземного виробництва з набоями.

