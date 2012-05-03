На Львівщині затримали зека, який втік з колонії на Харківщині

Харків. 3 травня. УНІАН. Засудженого, який 25 квітня втік з Дергачівської виправної колонії (№109) Харківської області, затримали наступного дня у Львівській області.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області.

За інформацією прес-служби, 25 квітня близько 14-ї години під час проведення перевірки засуджених на 3-му відділенні Дергачівської ВП було виявлено відсутність засудженого 1972 року народження. Чоловік був засуджений за ч. 3. ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України до 4,5 років позбавлення волі (початок строку 1 квітня 2010 р.). Прибув до установи 8 лютого 2012 року з Личаківської виправної колонії (№30) Львівської області та був працевлаштований скотарем на конюшні. (Дергачівська виправна колонія (№109) є установою мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання із сільськогосподарським профілем виробництва).

Співробітники Управління ДПтС та Дергачівської колонії негайно розпочали розшукові заходи зі встановлення місця перебування та затримання засудженого.

26 квітня о 15.30 втікача було затримано.