Львівські депутати зберуться на позачергову сесію по 9-му травня

Львів. 4 травня. УНІАН. Депутати від ВО „Свобода” проводять збір підписів для скликання позачергової сесії Львівської міської ради під час якої планують розглянути питання щодо проведення заходів 9 травня у місті Львові.

Про це повідомив УНІАН голова фракції ВО „Свобода” у Львівській міській раді Руслан Кошулинський.

Як зазначив Руслан Кошулинський депутати мають намір ініціювати питання про відхилення протесту прокурора Львова на ухвалу Львівської міської ради про заборону використання Прапора, що символізує перемогу у війні 1941-1945 років.

„Питання буде розглядатися у форматі відхилення протесту прокурора або нової ухвали про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території міста”, - відмітив Руслан Кошулинський.

Він також висловив переконання, що необхідну кількість підписів для скликання позачергової сесії Львівської міської ради буде зібрано і вона відбудеться 7 або 8 травня.

У Львівській міській раді 90 депутатів, для скликання позачергової сесії достатньо 31 підпису депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня депутати Львівської міської ради сьогодні на сесії ухвалили рішення про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території міста. За таке рішення проголосували 74 депутати. У рішенні йдеться про заборону використання цієї символіки на будівлях державних установ і комунальних підприємств Львова, а також під час проведення масових заходів.

3 травня Прокурором міста Львів було внесено протест на ухвалу Львівської міської ради про заборону використання Прапора, що символізує перемогу у війні 1941-1945 років.

У відповідності до ч.3. ст.21 Закону України «Про прокуратуру», протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і він підлягає обов`язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у десятиденний строк після його надходження.