Антифашисти вимагають дозволити їм 9 травня підняти червоні прапори

Львів. 7 травня. УНІАН. Керівники Львівської обласної організації Антифашистського комітету України та ряду ветеранських організацій звернулися до Президента України Віктора Януковича з вимогою «дати розпорядження МВС, прокуратурі та СБУ попередити керівництво ВО «Свобода» та інших праворадикальних партій і депутатів від цих партій в органах місцевого самоврядування Львівщини про неприпустимість порушення прав ветеранів та членів Комуністичної партії України на використання своєї символіки під час святкування Дня Перемоги у Львові».

Підписи під спільним зверненням, яке сьогодні було скеровано на імя глави держави, поставили почесний голова обласної організації ветеранів України, фронтовик, герой Соціалістичної праці Тимофій Махоньок та голова облорганізації Антифашистського комітету України, член КПУ Олександр Калинюк, повідомив УНІАН сам О.Калинюк.

У зверненні наголошується на тому, що «Львівська міська рада 26 квітня прийняла ухвалу № 1438 «Про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території Львова», і це незважаючи на те, що аналогічне рішення від 21 квітня 2011 року за № 434 було скасовано місцевим судом Галицького району Львова 21 грудня. Прокурором міста Львова А.Стасівим 3 травня 2012 року внесено протест на цю незаконну ухвалу Львівської міської ради від 26 квітня 2012 року. Депутати Львівської міської ради від ВО «Свобода», знаючи, що, відповідності до вимог ст. 21 Закону «Про прокуратуру», протест прокурора зупиняє діє опротестованого акту, вирішили, за повідомленнями ЗМІ, 8 травня провести позачергову сесію, на якій або відхилити протест прокурора, або прийняти втретє аналогічну антиконституційну ухвалу, таку саму, як і дві попередні».

Автори звернення вимагають повідомити, «чому не притягнуті до відповідальності ті, хто зривали квіти зі стрічкою державного кольору РФ 9 травня 2011 року у Генерального консула РФ у Львові О.Астахова», «чому прокуратура і суди не припинять прийняття антиконституційних рішень органами місцевого самоврядування Львівщини щодо святкування Дня Перемоги і щодо демонтажу пам’яток Великої Вітчизняної війни на Львівщині».

