Встановлять пам’ятник українському священнику, який рятував євреїв

Львів. 10 травня. УНІАН. 11 травня у місті Перемишляни на Львівщині за участі глави УГКЦ Святослава Шевчука і тисячі священиків та ієрархів урочисто відкриють пам’ятник Омеляну Ковчу, греко-католицькому священику, який у часи Другої світової війни рятував євреїв, за що був ув’язнений і загинув в концтаборі Майданек.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, всеукраїнська Проща, Архиєрейська Божественна Літургія, освячення і відкриття пам’ятника блаженному священномученику Омеляну Ковчу за участі Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава відбудеться 11 травня на центральній площі міста Перемишляни о 10.30.

Довідка УНІАН. Омелян Ковч народився 20 серпня 1884 р. у селі Космач на Косівщині в родині священика. Після закінчення Львівської гімназії вступив до римської Колегії святих Сергія і Вакха, де провчився з 1905-го до 1910 року. У 1911 році закінчив Римську Колегію свв. Сергія і Вакха й був висвячений на священика. Свою службу розпочав у Підволочиську Тернопільської області.

У 1912 році їде до Боснії, де займався душпастирською опікою емігрантів з Галичини. У 1916 році повертається в Україну, а в 1919-му стає капеланом Української Галицької армії, за що пізніше потрапляє у польський концтабір.

У 1922 році його призначають парохом храму св. Миколая греко-католицької громади в місті Перемишляни біля Львова.

Під час німецької окупації Західної України, намагаючись врятувати євреїв від знищення, хрестив їх і видавав їм метрики про хрещення, не зважаючи на заборону цього окупаційною владою. Загалом їм було видано більше 600 свідоцтв про хрещення. Звернувся з листом до Гітлера, в якому засуджував масові вбивства євреїв і вимагав дозволу відвідувати євреїв у гетто. За ці дії навесні 1943 року був заарештований гестапо за надання допомоги євреям і ув'язнений у концтаборі Майданек, де таємно продовжував свою священицьку діяльність.

25 березня 1944 р. був газований та спалений у крематорії концтабору смерті Майданек (нині на терені міста Люблін, (Польща).

У 1999 році Єврейська Рада України присвоїла отцю Омеляну Ковчу звання «Праведник України». У 2001 році у Львові Омелян Ковч був беатифікований Папою Іваном Павлом II. Восени 2008 року Синод єпископів УГКЦ проголосив Блаженного Священномученика Омеляна Покровителем душпастирів УГКЦ.